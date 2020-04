‘Quédate en casa’ é o tema do momento que põe todos a dançar... até os médicos, veja o vídeo

‘Quédate en casa’, de Ariel de Cuba, é a música do momento. O tema bastante ritmado incentiva as pessoas a ficarem em casa para conter a propagação da covid-19.

A música já se tornou viral, tanto que levou a um grupo de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Departamento de Emergência do Hospital Policlínico Santo Martino, em Génova, Itália, a dançá-la no final do turno.

“Não queremos desrespeitar ninguém. É apenas uma maneira de libertar a tensão após dias e dias de stress. Agora conseguimos ver a luz no fundo do túnel”, disse um dos enfermeiros ao jornal italiano Corriere Della Sera.