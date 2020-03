Primeira de 12 pás dos aerogeradores chega ao Paul

Está concluído o transporte especial da primeira das 12 pás dos aerogeradores que estão a ser instalados no parque eólico do Alecrim-Urze, no Paul da Serra.

A operação começou na madrugada de segunda-feira, 9 de Março, e consistiu no transporte das pás dos aerogeradores entre a Ribeira Brava e o dito parque eólico. Tinha chegada ao destino marcada para as 17 horas de ontem mas só hoje foi possível concluir a operação que implicou condicionamentos nas estradas regionais e vias concessionadas, corte de árvores e intervenções em rotundas.