Presidente do Marítimo debaixo de fogo, veja o vídeo dos protestos exigindo a sua demissão

Dentro e fora do estádio foram bem audíveis os cânticos a pedir a demissão do presidente do Marítimo, Carlos Pereira.

Se a relação com os adeptos agudizou após as declarações proferidas pelo líder maritimista ao Canal 11, a verdade é que após a derrota desta tarde frente ao Belenenses SAD os adeptos fizeram-se ouvir com cânticos bem elucidativos: ‘Carlos Pereira para a rua, o Marítimo continua’.