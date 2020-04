Porto Santo pede, em mensagem em vídeo do 25 de Abril, revisão da Lei de Finanças Locais

“Hoje assinalamos o 25 Abril, contudo não existem motivos para celebrar o que quer que seja, pois estamos a meio de uma guerra com um inimigo invisível”, começou por dizer o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo numa mensagem em vídeo difundida este sábado nos canais oficiais do município para assinalar a ‘Revolução dos Cravos’.

O discurso de Idalino Vasconcelos centrou-se na difícil situação de “dupla insularidade” e “fortes constrangimentos ao desenvolvimento” em que a Ilha Dourada se encontra na sequência da pandemia de covid-19.

“É certo que a prioridade de todos é conter a pandemia e criar condições para captação de investimento e para a estabilidade das famílias e recuperação das nossas empresas. Esta é também uma das nossas prioridade”, afirmou o autarca deixando uma série de reivindicações, entre as quais a revisão da Lei de Finanças Locais.

“Nesta fase pandémica, numa altura que as quebras da economia se acentuam e vão aumentar, falar de mais verbas não é sensato, mas tenhamos como exemplo que o Porto Santo é o último concelho do país, em termos de transferências de Orçamento de Estado (OE), numa extensa lista de 308 municípios. A transferência de Orçamento de Estado para o Município do Porto Santo situa-se nos 1,6 milhões de euros e os restantes 66% representam, no nosso caso, receitas próprias do município. A quebra que se está a prever nesta fase pandémica, ronda o meio milhão de euros, num orçamento de 4,7 milhões”, expõe Idalino Vasconcelos.

O presidente sustenta que “as transferências do OE estão a ser negativamente influenciadas pelo número de dormidas e essa equação afecta os municípios da RAM” , e por conseguinte, “a fórmula de cálculo prejudica claramente o município do Porto Santo, tendo em conta a sua forte componente turística e sazonal, pois vivemos essencialmente desta indústria”.

“Acreditamos que a fórmula de cálculo para esta transferência do Estado não é justa, porque não tem em linha de consideração o facto de sermos um concelho que é uma ilha, numa região ultraperiférica. Por isso já, endereçamos um apelo formal ao Governo da República e ao Governo Regional para sensibilizar para a necessidade da revisão urgente da Lei de Finanças Locais e consequentemente a sua fórmula de cálculo.

Foram estas preocupações que transmitimos também, esta semana, ao Governo Regional, através do vice-presidente e da AMRAM, com os presidentes de Câmara da Região, quer por videoconferência, quer formalmente”, revelou o autarca.

O Porto Santo reivindicou ainda junto do Governo Regional “o desbloqueio da situação do impasse que existe no IRS e a deliberação da Região Autónoma da Madeira relativamente ao desbloqueio da situação do IVA”.

“Em ambos os casos, poderiam cobrir, neste momento as verbas em falta para apoiar as pessoas e as empresas do Porto Santo, que se situam aproximadamente nos 500 mil euros”, vincou.

Aos munícipes, Idalino Vasconcelos deixou um apelo para “o cumprimento da Lei e das determinações impostas, quer pelo Governo, quer pela Autoridade de Saúde e das Forças de Segurança”, bem como para que evitem festas e convívios alargados.

O presidente referiu-se ainda às medidas de mitigação socioeconómica já anunciadas pela Câmara Municipal, Pedro Freitas e informou que a autarquia procedeu à aquisição de máscaras de protecção para distribuição pela população nas próximas semanas, reforçando também o fornecimento efectuado esta semana pelo Governo Regional.