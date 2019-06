“Porto Santo, muitíssimo obrigado pela estreia maravilhosa”, dizem HMB

Depois do concerto na noite de sexta-feira e madrugada de sábado no Porto Santo, no âmbito das Festas de São João, o grupo português deixou uma mensagem na sua página de Facebook, acompanhada por um vídeo, com humor, imitando a modalidade desportiva curling, no aeroporto da ilha dourada.

“Foi o melhor que o Fred conseguiu a esta hora da madrugada. Porto Santo, muitíssimo obrigado pela estreia maravilhosa que nos deram na vossa ilha! Já estamos com saudades! #curlingtime”, pode ler-se na página da banda.