Porto Moniz ao rubro até às 6 horas da manhã na 6.ª noite da Semana do Mar

Nem a chuvinha arrefeceu a animação no Porto Moniz, na 6.ª noite da Semana do Mar. As fotos e o vídeo não deixam margens para dúvidas.

Ontem, a noite foi dedicada à ‘Alma Lusitana’ com Mariza a proporcionar o ponto alto da festa. Terminado o concerto da fadista, considerada pela crítica como “uma diva da música do mundo”, foi a vez dos DJ’s Júnior Jack e Nélio Fabrício animarem o Porto Moniz até às 6 horas da manhã.

A Semana do Mar do Porto Moniz encerra, hoje (28 de Julho), com a ‘Noite Pop-Kinzomba’.

A grande atracção é dupla portuguesa Calema, constituída pelos dois irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira, que sobrem ao palco, pelas 21 horas. Um espectáculo que promete arrastar uma longa multidão à vila, onde a dupla irá apresentar sucessos como: ‘A nossa vez’, ‘Vai’ e ‘Casa de Madeira’.

Depois do actuação dos Calema, o palco ficará a cargo do DJ Ângelo Rodrigues, o conhecido actor português, fica assim responsável pela selecção musical, a partir das 22 horas, até ao encerramento da festa, marcada para à meia-noite.

A semana do Mar 2019 do Porto Moniz chega assim ao fim depois de muitas actividade ligadas ao mar e muita animação. Foram sete dias de muita música, numa oferta que marcou pela diversidade. O evento ao longo da semana teve jazz, ritmos latinos, música romântica, fado e, termina hoje, com pop e kizomba.