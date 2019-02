Polícia da Madeira Catarina Batista canta em vídeo da PSP nacional nas redes sociais

Catarina Batista (à esquerda no vídeo), a oficial da PSP natural do Funchal, com créditos firmados na esquadra da Calheta, há alguns anos a desempenhar funções no continente, está outra vez em foco na irreverente página no Facebook e no canal YouTube da Polícia de Segurança Pública nacional.

Desta vez, a polícia madeirense, ao lado de dois agentes da PSP, canta num vídeo com humor e pedagogia numa adaptação da música ‘Coração não tem idade’, de Toy, cantor e compositor que cedeu os direitos musicais em nome da segurança pública. Veja o vídeo.

“Prometemos que protegemos melhor as nossas estradas ‘Toda a Noite’ com a tua colaboração ao seres um condutor 100% Cool”, escreveu a PSP nacional na mensagem que acompanha o vídeo.