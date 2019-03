Pedro Coelho visita empresa em Jersey que importa produtos da Madeira, veja o vídeo

O presidente da autarquia de Câmara de Lobos visitou esta manhã de sábado a empresa Eurofoods, um grossista português em Jersey, no Reino Unido, que importa mais de dois mil produtos portugueses, alguns produzidos na Madeira como a Laranjada, Brisa Maracujá, rebuçados de funcho ou licores ou até peixe congelado.

Manuel Silva disse ao autarca câmara-lobense Pedro Coelho que gostaria de importar produtos frescos como a anona e maracujá, no entanto, disse desconhecer a existência da operação do avião cargueiro entre a Madeira e o continente.

Antes, Pedro Coelho interessou-se por saber as razões pelas quais a aguardente chega a preços elevados, quase incomportáveis.

Uma notícia que pode ser lida na edição impressa de domingo, 31 de Março.

Recorde-se que o presidente do município de Câmara de Lobos está na ilha de Jersey para reunir-se nos próximos dias com a comunidade emigrante e também com as principais figuras políticas locais.