Orquestra Clássica surpreende mães no hospital com música

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) assinalou esta manhã, a pedido do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), o Dia da Mãe. Foi com um recital de homenagem às mães que são também profissionais de saúde e às outras que ali trabalham, mas também às que neste dia estão internadas. Foi com uma actuação surpresa do agrupamento Madeira Camerata.

Vanda Correia de Jesus, presidente da direcção da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), que gere a OCM, agradeceu o convite para lá estar e agradeceu também o trabalho das profissionais que ali estiveram desde a primeira hora a assegurar os cuidados de saúde neste tempo de pandemia. Para as mães internadas, foi uma forma diferente de assinalar este dia, “um dia em que não poderão ter um abraço dos seus filhos”, lamentou a dirigente. A todas, ofereceu “com muito amor e com muito respeito” o momento musical.

O recital, com uma duração prevista de cerca de 30 minutos, foi proporcionado por nove dos músicos do agrupamento de música de câmara Madeira Camerata. Interpretaram uma selecção de obras de Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Carlos Gardel e Georg Friedrich Handel a partir do átrio do Hospital DR. Nélio Mendonça, tendo este concerto sido transmitido para todos os andares e enfermarias através do sistema de som interno.