Francisco Neves, cujo nome artístico é Corvo, lançou ontem, no Youtube, o seu primeiro EP, intitulado ‘Insular’.

Tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição impressa de ontem, dia 25 de Janeiro, EP é constituído por cinco faixas, sendo que uma delas (‘Intro’) já foi lançada, no passado dia 5 de Janeiro. Além disso, uma das músicas contém um feat com o artista madeirense ‘DuBoX’. Por enquanto, os temas estarão disponíveis só no Youtube e depois nas restantes plataformas digitais.