DuBoX lançou, no passado dia 7 de Maio, a música ‘Tu Consegues’, que será compilada no novo álbum ‘Linhas Paralelas’, com produção exclusiva de Oznofa Music.

O tema foi lançado por intermédio da editora ‘Quantum Records’, que foi criada recentemente na Madeira.

Recorde-se que o artista, cujo estilo musical é o hip hop, lançou anteriormente o álbum ‘Eu Bem te Avisei’.

Saiba mais pormenores sobre DuBoX na edição impressa de hoje do DIÁRIO, na página 30.