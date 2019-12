O que fazer em três dias na ilha da Madeira? Veja o vídeo

Quatro casais estrangeiros visitaram a ilha da Madeira em Outubro de 2019 e registaram a viagem em vídeo. Os turistas deixaram algumas dicas nas redes sociais, nomeadamente sobre “o que fazer em três dias na ilha da Madeira”.

“Foi óptimo conhecemos no primeiro dia a lindíssima cidade de Câmara de Lobos, passamos pela Ribeira Brava, Miradouro do Cabo Girão, degustamos poncha na Taberna do Poncha, fomos a São Vicente, praia do Seixal, passamos pela cachoeira Véu de Noiva, Porto Moniz com as piscinas naturais, fomos ao Farol da Ponta do Pargo e ao Miradouro do Fio e passamos pela Calheta antes de retornar a Funchal”, escreveram.