O gesto de Jorge Jesus que está a comover o Brasil

Oitava vitória seguida para Jorge Jesus ao leme do Flamengo, desta feita frente ao Internacional, por 3-1. Após o triunfo alcançado esta noite, no Maracanã, a partida entre as duas formações viralizou devido a um gesto do técnico português, no final do encontro.

Num momento de pura genuinidade, mal o árbitro apitou para o fim do tempo regulamentar, Jorge Jesus procurou uma câmara, focou-se na objectiva e em língua gestual enviou uma mensagem a todos os adeptos rubro-negros que são surdos-mudos: “Flamengo como um todo, eu amo-te” foi a frase endereçada.

Tal gesto de Jorge Jesus deve-se à visita de alunos e professores de uma escola de surdos ao centro de treinos do Flamengo, na passada terça-feira, onde timoneiro e jogadores reservaram um tempo para absorver algumas noções básicas de linguagem gestual, tendo sido aí que o ‘Mister’, como é carinhosamente tratado no Brasil, aprendeu o gesto que agora é viral.