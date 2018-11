O Black Friday chegou ao Funchal

Durante três dias, os centros comerciais vão registar maior afluência. O Black Friday é a principal atracção do momento, prometendo os preços mais baixos a quem queira aproveitar a ocasião para comprar as prendas de Natal.

O DIÁRIO foi a um do centro comercial no centro do Funchal, para perceber como é encarada esta campanha e quanto é que cada pessoa pensa gastar.

Telma Sousa diz “gosto de muita desta campanha, pois aproveito para comprar as prendas de Natal”, acrescentando que pensa gastar 300 euros ou mais.

Quem partilha da mesma opinião é João Sousa, dizendo que é “uma boa iniciativa”, no entanto pensa não gastar mais de 50 euros, justificando essa decisão dizendo que “ainda não recebi o ordenado”.

Edgar Ramos respondeu que “é uma boa campanha para comprar as prendas de Natal das minha filhas”, acrescentado que “com elas, gasto sempre muito, logo, penso gastar uns 400 euros”.

Uma turista brasileira que se encontrava no centro comercial, Silvana Cena diz gostar do Black Friday, no entanto não pode comprar muitas coisas pois está limitada ao espaço da mala de viagem, no entanto, pensa gastar entre 200 e 300 euros.

Numa opinião mais negativa, Ana Santos diz que “o Black Friday é um engano”, justificando que “as coisas não estão assim tão baratas”.