O tema ‘Antisocial’ faz parte do novo albúm de Ed Sheeran, denominado ‘ No.6 Collaborations Project’ e que junta a voz do cantor britânico com muito outros grandes nomes da música poo, hip-hop e rap.

O videoclip da música que conta com a colaboração de Travis Scott foi hoje divulgado no Youtube e, em poucas horas, conta já com centenas de milhares de visualizações.

Este é o nosso ‘Vídeo Viral’ de hoje.