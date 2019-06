Não perca esta quarta-feira a grande entrevista de Carlos Teles ao DIÁRIO

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, está a meio do seu segundo mandato, mas desde 1993 faz parte da vereação. Uma bagagem política acumulada que o coloca como um dos mais experientes autarcas no exercício de funções e uma voz respeitada dentro do seu partido.

Há várias questões se colocam ao nosso convidado. No campo político: o que pensa da nova estratégia do partido? Qual o seu futuro político? Entretanto o concelho continua a crescer, embora persistam problemas no saneamento básico e na rede de água potável. Na educação, a meta do ensino gratuito chegará ao 12.º ano? Neste mandato prometeu um desagravamento fiscal e atacar o desemprego. Terá conseguido? O regresso de emigrantes agudizou as questões sociais? Em Setembro foi surpreendido com buscas na autarquia por ordem do MP que mandou investigar um processo de maus-tratos a animais. Carlos Teles amanhã será o nosso entrevistado precisamente no dia em que o concelho completa mais um aniversário.