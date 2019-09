Muitos foram os fiéis que quiserem pagar as suas promessas e percorreram em procissão as principais ruas do Loreto, na freguesia do Arco da Calheta.

A festa em honra de Nossa Senhora do Loreto é tradicionalmente considerada um dos areais que recolhe mais devotos e forasteiros, sobretudo emigrantes oriundos da Venezuela, África do Sul e do Reino Unido.