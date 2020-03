“Mete o rabo no sofá” é o conselho da banda da Madeira Men on the Couch, veja o vídeo

A banda madeirense Men on the Couch (em português, Homens no Sofá), formada por Francisco Sousa, Guilherme Gomes, João Rodrigues e Tiago Rodrigues, publicou na sua página de Facebook uma curta canção com um conselho para todos nesta altura de ameaça do coronavírus: meter o rabo no sofá, que é o mesmo que dizer, fiquem em casa.

“Nós estamos os 4 no nosso habitat natural, a seguir as medidas do Governo. Incentivamos toda a gente a participar numa das nossas actividades preferidas: meter o rabo no sofá. Assim conseguimos ultrapassar estes dias estranhos com o mínimo de consequências possíveis. Stay safe”, escreveu a banda.