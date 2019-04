A marca mundial Rituals Cosmetics escolheu a ilha da Madeira, nomeadamente pontos como Porto Moniz e Pico do Areeiro, para promover a sua nova linha de produtos para homem, ‘The Ritual of Samurai’

“Inspirado nos guerreiros japoneses ancestrais, The Ritual of Samurai foi concebido para o ajudar a desenvolver confiança através da arte do cuidado perfeito”, descreve a marca.