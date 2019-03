Um dos maiores clássicos de Madonna, ‘Like a Virgin’, completou 30 anos e a artista decidiu homenagear o tema.

Morando em Portugal com quatro de seus seis filhos (David, Mercy, Estere e Stelle), a ‘rainha da pop’ divulgou um vídeo com uma versão em fado da música. “Fazendo graça com um clássico e um pouco de fado com minha família musical em Lisboa”, disse Madonna.