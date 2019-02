Madeirense Ruben Alencastre é rosto de publicidade da LG Portugal

O madeirense Ruben Alencastre, de 27 anos, é um dos ‘nómadas digitais’ escolhidos pela LG Portugal, a fim de publicitar o novo produto da marca originária da Coreia do Sul: o portátil LG Gram.

Numa produção com pouco mais de um minuto, o jovem produtor de vídeo esclarece que todo o seu percurso curricular “foi a pensar em Engenharia Naval”, mas “já no final do ensino secundário a troca de interesses deu-se” quando se interessou “pela produção de vídeos”.

“O que me inspira através de um vídeo, uma sequência de imagens, é chegar a imensas pessoas. 50% do meu tempo é em viagem e nos últimos 12 meses visitei mais de 15 países desde a China à Indonésia, América, Brasil... Sinto que com o LG Gram o meu escritório é onde eu quiser, é em qualquer sítio, a qualquer momento, a qualquer hora”, descreveu o madeirense.

Importa ainda referir que neste vídeo figuram imagens da Madeira, nomeadamente regiões montanhosas e a baía do Funchal.