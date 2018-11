A página oficial do ‘Visit Madeira’, responsável pelos diversos canais de promoção da Região na Internet, publicou um vídeo onde congrega as festividades natalícias da Pérola do Atlântico.

Do Mercadinho de Natal ao Parque de Diversões, passando pelas frutas e cantares da Noite do Mercado e culminando com o espectáculo pirotécnico de fim de ano, são vários os ingredientes reunidos nesta produção que tem pouco mais de um minuto.