Depois do surf, com o embaixador Cristiano Ronaldo a promover a prática da modalidade na ilha, chegou a vez da Região virar-se para a promoção do golf.

Por via da página de Youtube ‘Exclusive Golf & Travel’, as ‘tacadas’ no Palheiro Golf e no Porto Santo são colocadas em destaque num vídeo com a duração de aproximadamente 2 minutos e 10 segundos.