Madeira descrita como “um lugar incrível para surfar” através de vídeo promocional

O nosso ‘Vídeo Viral’ de hoje traz-lhe o mais recente vídeo do Turismo da Madeira. No clip com pouco mais de um minuto e meio é possível ver imagens captadas no Paul do Mar, com os surfistas a mostrarem porque este é um destino ideal para a prática deste desporto.

“Partilhem com os vossos amigos que gostam de surfar, e mostrem-lhes este paraíso, conhecido como o ‘Havai do Atlântico’”