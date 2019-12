Madeira Andebol SAD divulga vídeo dos maiores êxitos da última década

O Madeira Andebol SAD divulgou um vídeo, através do Facebook, onde compilou os maiores êxitos da última década.

“A nossa História é feita de Andebol, estará sempre presente o Título de Campeão Nacional em 2003/2004, a Taça de Portugal em 1998 e os 48 Jogos Europeus que nos tornam a Equipa Masculina mais internacional do desporto da região. Na última década consolidamos o Madeira Andebol SAD no topo do Andebol Nacional, com a ajuda de todos os Madeirenses, da política desportiva regional, da comunidade do Andebol, e de todos aqueles que integraram a nossa estrutura. Este vídeo, reflecte muito das conquistas de 10 anos, com muita devoção e ambição em prol do Andebol e do Desporto da Madeira. Fomos realmente extraordinários no mérito desportivo, e tivéssemos nós um Pavilhão adequado à nossa grandeza, certamente, que poderíamos marcar ainda mais a diferença. SOMOS ANDEBOL e PRODUZIMOS MUITO”, pode ler-se na descrição.