Luzes de Natal já iluminam o Funchal

Pelas janelas da redacção do DIÁRIO, no número 56 da Rua Dr. Fernão de Ornelas, já entra o espírito natalício ou não tivessem acabado de acender há pouco minutos as iluminações de Natal do Funchal.

Este ano serão 1.194.224 de lâmpadas que vão colorir a cidade. Embora as luzes acendam no dia 1 de Dezembro, como é tradição, os trabalhos de iluminação começaram a ser executados desde Outubro.

O tema “Natal Madeirense” dá o mote aos motivos desenhados há um ano e que visaram também prestar “homenagem aos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo”. Os concursos públicos para as iluminações natalícias foram realizados por dois anos, designando-se ‘Festas de Natal e de Fim do Ano 2018 e 2019’, num valor total de 2,3 milhões de euros, mas que engloba ainda as festas de Carnaval.