Luedji Luna agradece à vida por estar na Madeira

A cantora brasileira Luedji Luna está encantada com a Madeira. Habituada a partilhar o palco com vultos da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Milton Nascimento, Luedji actuou ontem nos conceituados Concertos L, na Estalagem da Ponta do Sol.

Pouco conhecida para a maior parte dos madeirenses - e os Concertos L têm esse lado de mostrar à ilha o melhor da música mundial - a artista conquistou o público da Estalagem da Ponta do Sol, tantos foram os vídeos partilhados nas redes sociais. O seu álbum de estreia, ‘Um corpo no mundo’, lançado em 2017, foi considerado pelos críticos de música como um dos melhores do mundo, no Top 5, no género da ‘worldmusic’. O segundo disco está a ser gravado, e a artista prevê que saia em 2020. Para já, só sabemos o nome: ‘Bom mesmo é estar debaixo de água’.

E se há sítio bom no mundo para mergulhar, é a Madeira. Por isso, Luedji Luna também gravou um vídeo para agradecer à vida que tanto lhe dado - palavras dela. A julgar pelo momento de descontração, e de concerto privado, que partilhou na Ponta do Sol, não é para menos.

É a nossa ‘Apanhada na Rede’ de hoje. Veja o vídeo abaixo.