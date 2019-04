A leitora Idalina Nobre partilhou com o DIÁRIO as primeiras imagens da neve que está a pintar de branco Pico do Areeiro.

Por enquanto a estrada de acesso ao Areeiro mantém-se transitável, mas segundo a leitora a neve já chega abaixo do Poiso.

A temperatura a rondar os zero graus e a precipitação que começou a cair na última hora fez com que a neve prevista para o fim-de-semana chegasse mais cedo à Madeira. Fique com o vídeo.