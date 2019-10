Juventus entrega camisola número 700 a Cristiano Ronaldo, veja o vídeo

Antes do jogo com o Bolonha, este sábado (19 de Outubro), a Juventus decidiu homenagear Cristiano Ronaldo, oferecendo-lhe uma camisola com o número 700, depois do internacional português ter ultrapassado as sete centenas de golos na carreira.

CR7 recebeu a camisola das mãos do presidente do clube de Turim, Andrea Agnelli, e como ‘agradecimento’ acabaria por marcar mais um golo com ao serviço da ‘Vecchia Signora’.

Recorde-se que o craque madeirense apontou o golo 700 da sua carreira (entre clubes e selecção principal) na derrota portuguesa frente à Ucrânia. Neste momento são 701 golos. Faltam 61 para atingir a marca do austríaco Josef Bican (com 762 marcados) e, assim, tornar-se no maior marcador de sempre da história do futebol.

Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer o gesto. “Foi um sentimento muito especial receber a camisola dos 700 golos no nosso estádio pelas mãos do nosso presidente. Satisfeito por voltar a marcar e assegurar uma vitória difícil mas bem merecida”, escreveu o avançado numa publicação no Instragram.