Jovens do Paul do Mar lançam-se aos tubarões com ‘Julieta’

Calito Wolf e Kevin Dru, nomes artísticos de dois madeirenses com raízes no Paul do Mar, que se lançaram, literalmente, às feras da música reggaeton com uma música romântica, misturando inclusive a história de Romeu e Julieta.

Aliás, a música chama-se precisamente ‘Julieta’ e tem merecido fortes elogios dos primeiros fãs a dar com o vídeo no Youtube, entre os quais muitos portugueses e madeirenses com mensagens de ânimo e força para esta aventura na música caribenha.

Aliás, os dois estão precisamente na que é considerada a casa-mãe deste género musical, o Panamá, tendo o vídeo sido lançado em Miami, nos EUA, onde há uma comunidade hispânica que lhes pode abrir muitas portas para a popularidade.

O single foi lançado ontem e um dos que já comentou foi Pedro Garcia, artista e músico madeirense que disse: “Primeira de muitas primo! Agora é bola para a frente e nunca te esqueças de dar sempre o teu melhor em tudo! Tens tudo para chegar longe!! Belo trabalho de imagem e produção.”

‘Julieta’ tem um ritmo atraente, vozes melodiosas de ambos, uma letra a condizer (“Mi Julieta, Contigo todas las noches son perfectas, Como Romeo yo soy tu poeta, Cupido me tiro todas sus flechas, y no me deja”) e o vídeoclip com mulheres bonitas (’Julieta’ personificada numa mulata perfeita) e grandes ‘bombas’ (carros). Os ingredientes certos para ter sucesso junto dos apreciadores.

Além da letra com algum sentido, no final os habituais agradecimentos neste género musical, ao director, produtor e à casa discográfica, terminando com um “Cumprimentos! Nós apenas cumprimos sonhos!”