“Na Madeira é quase impossível ir de um lugar a outro sem parar várias vezes pelo caminho para apreciar algo interessante”. Pelo menos é a opinião de um casal estrangeiro, que escolheu a ilha para passar férias e registou todos os momentos em vídeo.

O casal visitou o Pico do Areeiro e ficou “acima das nuvens”, com uma “vista de tirar o fôlego”. Foi depois à Ponta de São Lourenço, onde fez ‘amizade’ com lagartixas.

Ainda houve tempo para visitar São Roque do Faial, as emblemáticas casinhas de Santana, o Porto Moniz, a Calheta e o Curral das Freiras, onde provaram o pastel de castanha, poncha e leram o DIÁRIO.

No final da viagem fizeram uma confissão: “Já estamos em Portugal há anos e nunca vimos nada assim (Madeira)”.

Veja o vídeo que já conta com 4.722 visualizações.