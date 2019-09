A Iniciativa Liberal esteve nas ruas do Funchal no terceiro dia oficial da campanha das eleições regionais. O ponto de encontro da comitiva foi em frente à Sé e, depois de um café, partiram pela Rua do Bispo, da Queimada de Cima e de Baixo, passando pelo Largo do Chafariz e em frente ao Bazar do Povo, até à Praça do Carmo. Leia a reportagem na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 11 de Setembro.