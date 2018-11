Imagens aéreas exibem a beleza do mar na Costa Norte da Madeira

O vlog alemão ‘Leisure and Travel’ partilhou algumas imagens aéreas do mar da Costa Norte da Madeira. Tendo como principais dinamizadores os germânicos Vanessa e Christoph, este vlog procura as melhores experiências e destinos, sendo que desta feita vieram até à Pérola do Atlântico.

Do Porto da Cruz a São Vicente, passando pelo Seixal e Porto Moniz, os registos mostram a beleza e a força do mar que nos rodeia. “Esta ilha tem tantas paisagens diferentes”, escrevem os vlogers na referida produção.