Depois de percorrer a Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, um grupo de turistas foi explorar a Levada do Castelejo, no Porto da Cruz.

Além da vista “maravilhosa”, ficaram também a conhecer um pouco dos nossos costumes, nomeadamente onde os moradores lavam as tripas do porco.

Veja o vídeo e conheça este trilho com cerca de 10 km que foi feito pelos estrangeiros em aproximadamente 3h30.