Grupo Dançando com a Diferença aceita desafio do Dublin Dance Festival

O Grupo Dançando com a Diferença tinha presença marcada para o Dublin Dance Festival 2020, onde iria apresentar no passado mês de Abril a coreografia DOESDICON, de Tânia Carvalho. Por força da pandemia, o espectáculo teve de ser cancelado, mas nem por isso a organização deixou de incentivar o grupo de dança inclusiva a partilhar os seus pensamentos sobre o gostar de dançar. As respostas e sentimentos chegaram em formato vídeo.

Mais se informa que durante esta madrugada de sábado (1 hora em Portugal/21 horas no Brasil), Henrique Amoedo estará à conversa com a professora e bailarina Andrea Thomioka num directo no Instagram. Uma conversa sobre aquilo que se faz no Dançando com a Diferença.