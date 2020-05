Furtou planta de um bar no Funchal e foi apanhado, veja o vídeo

Conforme o DIÁRIO noticiou esta quarta-feira várias plantas, nomeadamente salgueiros, têm vindo a ser furtadas dos vasos do espaço ‘Cais da Ribeira’, no Funchal, estabelecimentos localizados nos dois pontões da Avenida do Mar, que ladeiam a foz das ribeiras João Gomes e Santa Luzia, mesmo em frente ao edifício da Empresa de Electricidade da Madeira.

Segundo o proprietário, as plantas eram levadas por volta das 21h30, quando as pessoas circulavam naquela zona, ao fazer caminhadas. Explicava ainda hoje, Márcio Nóbrega, que já tinha conseguido identificar o indivíduo através das câmaras de videovigilância e que se tratava de um homem de meia idade que quando ali passava arrancava as plantas e colocava-as discretamente dentro de um saco.

Ora, esta tarde, o empresário madeirense acabou por divulgar um vídeo, onde se pode vislumbrar um homem a roubar uma das referidas plantas, do interior de um vaso, e com o mesmo modo de actuação. Entretanto, a PSP já identificou o meliante.