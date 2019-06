Fundador da ALAIM é orador na Cimeira Madeira/Cabo Verde

A Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM) é, a par da APEL, um caso de estudo com apresentação garantida na manhã da próxima sexta-feira no Fórum Machico, no âmbito da Cimeira Cultural Madeira/Cabo Verde, organizada pela Atlanticulture.

Uma apresentação a cargo de João Branco, orador que é fundador da ALAIM.

João Branco nasceu em Paris, França, 01 de Julho de 1968 é um encenador, actor, professor, jornalista, programador e investigador de teatro. Com uma carreira de mais de 30 anos, já encenou mais de 50 espectáculos, a maioria em Cabo Verde, na cidade do Mindelo.

É mentor e fundador do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português, que inaugurou uma nova era no teatro da ilha de S. Vicente, e também do Festival Internacional de Teatro Mindelact, hoje o maior evento de teatro de África lusófona. Fundou também com outros colegas artistas a ALAIM Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, um novo modelo de educação artística em S. Vicente. Uma referência incontornável do teatro em Cabo Verde.

Filho do músico João Mário Branco e da programadora Isabel Alves Costa é um considerado um extraordinário comunicador. É doutor m Artes, Comunicação e Cultura, pela Universidade do Algarve, Mestre em Artes Cénicas, especialidade Encenação e Licenciado em Gestão do Património e Organizações Culturais.

Vive em Cabo Verde desde 1991, na cidade do Mindelo.