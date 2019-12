Filme ‘Variações’ representa Portugal nos Prémios Ariel no México

O filme ‘Variações’, de João Maia, foi seleccionado pela direcção da Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na 62.ª edição dos Prémios Ariel, no México.

Após ter conquistado o público, batendo o recorde do filme português mais visto nos cinemas em 2019, com 278 mil espectadores, o filme protagonizado por Sérgio Praia, é o candidato português à categoria de Melhor Filme Ibero-Americano.

Os Prémios Ariel são celebrados no México desde 1946 e têm como principal objectivo distinguir o melhor do cinema mexicano e ibero-americano. A 62.ª edição terá lugar no México em 2020, em data a anunciar.