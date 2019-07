‘Ferry’ já saiu do Funchal, veja o vídeo

O ‘Volcan de Timanfaya’, navio que em 2019 vai realizar as 12 viagens da operação ‘ferry’, entre Julho e Setembro, abandonou esta segunda-feira o porto do Funchal, rumo a Portimão.

Nesta viagem inaugural, o ‘Volcan de Timanfaya’ seguiu com entre 30% a 40% da ocupação, avançou o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, não excluindo a hipótese de tornar a ligação anual.

A embarcação da Naviera Armas atracou esta manhã no porto do Funchal, depois de sair às 20 horas de Domingo de Santa Cruz de Tenerife. Da Madeira para Portimão, no Algarve, o barco segue com 460 passageiros, 110 carros e 7 motas.