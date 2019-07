Desceram nos típicos carros de cestos, depois de uma visita ao Jardim Monte Palace, e meteram-se no teleférico até ao Funchal. Esta família de turistas gravou o último dia de férias na Madeira, e tem dado a conhecer a ilha ao mundo através do canal de Youtube que criaram, ‘Eight Miles from Home’, que já conta com mais de 65 mil seguidores.

A família tem outro vídeo que mostra a Costa Norte da ilha, onde ficaram hospedados, e que também está a ser um sucesso.