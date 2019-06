Esgoto na Boa Nova gera protestos, veja o vídeo e as fotos

Os moradores com residência na Estrada da Boa Nova estão à beira de um ‘ataque de nervos’, porque há uma semana que dizem que um esgoto em plena via está a verter para o asfalto sem que os serviços da Câmara Municipal do Funchal ponham cobro à situação.

“É uma autêntica vergonha o que aqui se passa. O mau cheiro é tal que não há quem consiga passar sem tapar o nariz”, começa por denunciar uma proprietária das redondezas, sublinhando que tomou a diligência de informar o caso na autarquia liderada agora por Miguel Silva Gouveia, no entanto, os serviços continuam a ignorar este problema de saúde pública.

O constrangimento tende a agudizar-se uma vez que as águas sujas estão a ser expelidas para as bermas ou para as paredes das casas à medida que os automóveis passam, aliás há quem já optasse por colocar o contentor do lixo à frente de uma oficina justamente para que não cheguem a entrar no espaço, conforme é possível verificar no vídeo que se está a tornar viral.