Episódio do MasterChef Suécia gravado na Madeira já foi exibido

O episódio do MasterChef Suécia, que foi gravado na Madeira em Novembro de 2018, já foi exibido na TV4. Recorde-se que o 11.º episódio da 9.ª edição do Masterchef Suécia, um dos programas de culinária com maior sucesso naquele país nórdico, foi gravado na Região em colaboração com a Associação de Promoção da Madeira (APM).

Os seis concorrentes suecos começaram o périplo na Igreja do Monte, local onde ficaram definidas as equipas para depois aventurarem-se nos carrinhos de cesto. Já no Mercado dos Lavradores encontraram-se com o chef Benoît Sinthon, do Restaurante Il Gallo D’Oro, onde escolheram os ingredientes para confeccionar o prato que foi preparado no Hotel Cliff Bay Madeira, não sem antes passarem pela Madeira Wine Company a fim de provarem o nosso Vinho generoso.

Já depois de seleccionada a equipa vencedora, a prova de ‘fogo’ que viria a eliminar um dos concorrentes foi realizada na Fajã dos Padres, onde termina o programa com a duração de 44 minutos.