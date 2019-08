Enchente no arranque do festival ‘Porto Santo Beach Party’ 2019

A festa arrancou na noite de quarta-feira no Porto Santo Beach Club, junto ao areal, com o DJ internacional Sem Thomasson. Promovido pelo Grupo Café do Teatro, o evento prossegue esta quinta-feira com o brasileiro Diego Faria que tem o êxito ‘Elas ficam loucas’ que conta com mais de 46 milhões de visualizações no YouTube