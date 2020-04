Encerramento parcial de uma das vias da Rua 5 de Outubro

Depois do abatimento de parte de uma rampa de acesso à empreitada que está a decorrer na Ribeira de Santa Luzia, na zona dos Viveiros, no Funchal, parte de uma das vias da Rua 5 de Outubro ficará interdita ao trânsito por precaução, assim definiu a Polícia de Segurança Pública (PSP). A outra via (direita) continuará, porém, transitável ao longo da noite.

Ainda assim, uma das máquinas escavadoras, que estava ‘estacionada’ nesta rampa de acesso à empreitada, corria risco de queda na eventualidade da estrutura abater por completo devido à força e aumento do caudal da ribeira, pelo que um manobrador foi chamado a intervir, tal como o vídeo ilustra.

De resto, a Câmara Municipal do Funchal tem já peritos no terreno, nomeadamente do Departamento de Equipamentos e Infra-estruturas, bem como o Departamento de Mobilidade e Trânsito para vedar a via.