Empresário madeirense em Jersey quer construir Lar na Madeira

Duarte Fernandes, empresário ligado ao ramo da limpeza de escritórios em Jersey (emprega cerca de 200 colaboradores, 98% dos quais portugueses), diz que pretende construir Lar na Madeira.

O anúncio do investimento foi deixado esta tarde durante a visita que o presidente do município de Câmara de Lobos efectuou às instalações do empresário natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

O autarca social-democrata aplaudiu a ideia incentivando que o faça no concelho câmara-lobense, lembrando que o PDM entrou recentemente em vigor existindo possibilidades para concretizar a iniciativa.

Pelo caminho, o edil encontrou e falou com diversos conterrâneos que estão a trabalhar nesta firma não se coibindo de enaltecer o esforço de cada um.

Esta noite, pelas 20 horas, está marcado ponto alto desta visita de quatro dias à ilha do Canal com a participação no jantar que está esgotado há mais de 15 dias. Um evento que conta com a presença do primeiro-ministro, John Le Fondré.