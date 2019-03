DJ londrino elogia performance de Conan Osíris e diz que ele será o vencedor da Eurovisão

O DJ londrino Shady Shae publicou um vídeo no seu canal de Youtube, onde comenta a actuação de Conan Osíris, que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Telavive, em Israel, com o tema ‘Telemóveis’.

O DJ diz mesmo que foi o melhor que já viu até agora, elogiando a sua voz, o seu visual e a performance realizada pelo dançarino que acompanha Conan Osíris nas suas actuações.

Shady Shae não tem dúvidas de que estamos perante o vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2019.

Recorde que o artista foi o mais votado na final do Festival da Canção da RTP, que decorreu este sábado, dia 2 de Março, na Portimão Arena.

Nas primeiras 24 horas depois da vitória do artista que irá representar Portugal em Israel, os fãs internacionais do Festival Eurovisão da Canção colocaram Conan Osíris e o tema ‘Telemóveis’ no top dos 10 favoritos para vencer a edição de 2019 do concurso.