Diana Duarte cantou no Museu da Quinta das Cruzes no âmbito das ‘Visitas Cantadas’, veja o vídeo

No âmbito do projecto ‘Visitas Cantadas’, Diana Duarte escolheu o Museu da Quinta das Cruzes para interpretar duas músicas, sendo que uma delas é ‘Hoje é o primeiro dia’.

A iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, começou a ser transmitida on-line, através do canal Youtube ‘Cultura Madeira’, no passado dia 20 de Maio.

No total, participaram 10 artistas nas ‘Visitas Cantadas’, sendo que um dos seus objectivos é promover os museus tutelados pelo Governo Regional.

A iniciativa conta com a realização de Eduardo Costa, produção de Maria da Paz Rodrigues, som de Luís Nunes e instrumental de Paulo Ferraz.