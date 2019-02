Dezenas de carros acompanham a viatura funerária, onde está o corpo da jovem Carina Marlene que morreu, este sábado, na sequência de uma derrocada que aconteceu no restaurante ‘Rocha Mar’, na Calheta.

Neste momento, realiza-se o cortejo fúnebre a caminho da Ponta do Pargo. A cerimónia fúnebre da jovem cozinheira tem lugar às 15 horas, na Igreja do Amparo e conta com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.