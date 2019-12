Dezenas de pessoas reunidas na Nazaré para prestar homenagem ao jovem que morreu num acidente de moto

A iniciativa está marcada apenas para as 22 horas, mas a esta hora, no Adro da Igreja da Nazaré, são já dezenas as pessoas que se reúnem para prestar homenagem a Paulo Lança, o jovem de 23 que faleceu na véspera de Natal na sequência de um acidente de moto.

“Traga uma vela. Vamos trazer Luz ao local que a viu se apagar.

Traga um balão branco. Vamos fazer com que a nossa mensagem de esperança e amor cubra o céu desta nossa terra.

E com isto vamos acreditar que juntos será mais fácil lidar com esta tragédia que se abateu sobre nós. Um adeus ao Paulo Alexandre. Em união, entre amigos, conhecidos e filhos da Terra”, escreveu o grupo Star Riders Portugal-Delegação da Madeira no Facebook.