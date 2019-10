‘Cristianinho’ sente na pele o espírito competitivo do pai

Cristiano Ronaldo não gosta de perder. Nem a feijões, nem... com o próprio filho. Isto porque numa viagem a bordo do seu jacto privado, o ‘astro’ madeirense decidiu se entreter, este domingo, com ‘Cristianinho’, ao disputar um jogo de mesa de ‘basquetebol’.

No momento divertido partilhado nas redes sociais do avançado da Juventus, os internautas podem vislumbrar o festejo efusivo de CR7 quando acaba por obter mais pontuação que o seu filho mais velho no referido jogo de entretenimento. “Tem cuidado estamos aqui”, legendou o craque aquando da publicação do vídeo, identificando o famoso basquetebolista norte-americano Michael Jordan.

“CR7 não quer perder até para o filho”, “Competitivo até com o filho” ou “Não gosta de perder não” são alguns comentários que podem ser lidos na publicação que já alcançou mais de sete milhões de visualizações.